فعاليات مهرجان الأسرة والطفل للترفيه بمحايل عسير

عطيه اليوسف (صدى):

كشف موفق الحيدري المدير التنفيذي لمؤسسة الحيدري المنفذة لمهرجان الأسرة والطفل عن أهم فعاليات مهرجان الأسرة والطفل والتي ستحتضنه محافظة محايل عسير على المسرح المفتوح بالمحافظة.

وقال الحيدري ” يسعدنا أن نكشف اليوم لزوار وأهالي محافظة محايل عسير عن أولى فعاليات مهرجان الأسرة والطفل للترفية بمحافظة محايل عسير ، وإنطلاق الفعاليات بوجود “نجوم قناة طيور الجنة ” والتي ستكون على خشبة المسرح المفتوح بالحيلة يومي الجمعة والسبت الموافق ٢٩/٤/١٤٣٨هـ و ٣٠/٤/١٤٣٨هـ لتحي مهرجان محايل أدفا وذلك بالتعاون مع اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي بمحافظة محايل عسير ، بالإضافة للعديد من الفعاليات المصاحبة طيلة أيام المهرجان والتي تختص بالأسرة والطفل.

وأضاف ” الحيدري ” ستنتشر مراكز بيع التذاكر في كافة أرجاء منطقة عسير ومحافظة محايل حتى يتمكن الجميع من الحضور والإستمتاع بأولى الفعاليات الممتعة.

وقدم ” الحيدري ” شكره لسعادة محافظ محايل عسير الاستاذ محمد بن سعود المتحمي الشريك الرسمي لمهرجان الأسرة والطفل للترفية.