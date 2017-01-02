3.2 مليار جنيه خسائر للبورصة المصرية

القاهرة (صدى):

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين .

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 598.3 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 99.4 مليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة0.44 % ليبلغ مستوى 12290.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 0.3% ليبلغ مستوى 464.81 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا الذي ارتفع بنحو 0.31 % ليبلغ مستوى 1099.36 نقطة.