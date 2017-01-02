رئيس الهيئة العامة للرياضة يستقبل مجلس إدارة نادي الخليج

معاذ محمود (صدى):

ستقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم الإثنين، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، فوزي الباشا رئيس مجلس إدارة نادي الخليج فوزي الباشا وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وناقش اللقاء خطط النادي المستقبلية وكذلك ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الهيئة الرياضية حرصه على تقديم كل الدعم لنادي الخليج وكافة أندية الوطن لتحقيق الآمال والتطلعات.

كما استقبل سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة نادي العدالة عبدالعزيز المضحي.