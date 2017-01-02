بالفيديو.. سفير المملكة بالأردن: الأردن بالنسبة إلى السعودية خط أحمر .. و الأخبار المتداولة بشأن السعوديين غير صحيحة

عادل الحربي (صدى):

قال الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى الأردن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،قال له حينما تسلّم منصبه إن أمن الأردن واقتصاده وعلاقتنا به استراتيجية و أن الأردن بالنسبة إلى السعودية خط أحمر.

وأوضح معالي السفير أمس الأحد في تصريحات أن خادم الحرمين حثّه على البناء على ما قام به السفراء السابقون في تطوير العلاقات، خاصة في هذه المرحلة الحساسة،مؤكداً أن أغلب الأخبار التي تصل إلى الداخل السعودي حول ما يجري للسعوديين في الأردن “غير صحيحة وبها نوع من الإثارة ولا تُؤخذ من مصدر موثوق.

وضرب معالي السفير مثلاً على ذلك بقضية سرقة السيارات، حيث قال : وصلت بطريقة خاطئة إلى السعوديين، وهي أمر مبالغ فيه ومزعج، لأن هنالك مَن يشعر بسبب هذه الإثارة وكأن السعوديين مستقصدون بسرقة السيارات وهذا أمر غير صحيح.

https://