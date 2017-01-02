” بلدي بللسمر ” يعقد جلسته 14 ويخصص مواقع لجامعه الملك خالد للبنين والبنات

راشد آل عكشان (صدى):

تم عقد جلسة المجلس البلدي الرابعة عشر العاديه هذا اليوم الاثنين الموافق 1438/4/4 برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ ظافر بن عبدالعزيز آل جرمان ، وبحضور جميع الأعضاء وتم مناقشة : الربع سنوي الرابع المقدم من البلدية عن جميع أقسام البلدية ، وقرر المجلس بأخذ عينات عشوائيه من جميع الأقسام للإطلاع على سير العمل وإنتاجية البلدية حسب لائحة المجالس بمايخدم المواطن وتسهيل الإجراءات عليهم .

مناقشة أراضي الجامعه للبنين والبنات بحضور مندوبين من جامعة الملك خالد وهم الدكتور محمد القرني والأستاذ علي بن عبدالله وتم شخوصهم على المواقع المحدده مع المجلس البلدي والبلدية ومدير فرع الزراعه ببللسمر الأستاذ مانع بن حصاده الأحمري وتم اختيار المواقع وتم الموافقه عليها مبدئيا ، وسوف يتم إجراء إنهاء التخصيص للمواقع لتسليمها للجامعه.

مناقشة موضوع أرصدة الأهلة ببللسمر وقد وافق المجلس على الموقع حسب قراره السابق ، تحقيقا لما يخدم الصالح العام .

مناقشة طلبات وشكاوي بعض المواطنين وقد اتخذ حيالها الاجراء اللازم حسب المتبع في المجلس .

كما قرر المجلس انشاء حديقه قريبة من سد الخلصه بمجهودات البلدية الذاتيه لتخدم أهالي بللسمر وبللحمر والزوار والمصطافين

وفي الختام شكر ” آل جرمان ” مندوبين الجامعه ومدير فرع الزراعه ببللسمر والبلدية على حضورهم ومشاركتهم للمجلس البلدي لإختيار مواقع الجامعه ببللسمر .