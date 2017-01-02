بلدية رأس تنورة تغلق منشأتين مخالفتين وتوجه 40 إنذارا خلال الشهر الماضي

فهمي الشرفي (صدى):

نفذت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة رأس تنورة أكثر من 33 جولة ميدانية أكثر من 315 منشأة، خلال شهر ربيع أول الماضي، أغلقت خلالها منشأتين، وتوجيه إنذارا لـ40 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، ومصادرة وإتلاف حوالي ٣٢٤٢ كيلوجراما من الأطعمة الفاسدة، فيما بلغ إجمالي الغرامات ١١ ألف ريال.

قال “صالح بن عبد العزيز الملحم” رئيس البلدية، أن أبرز المخالفات تضمنت مخالفات مباني، وتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ المواد الأولية، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل، إضافة إلى عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وتشغيل عمال لايحملون شهادات صحية.