يهود اليمن يتهمون إسرائيل باستخدام أطفالهم “فئران تجارب”

فهمي محمد (صدى):

بعد تدشين موقع الإنترنت الخاص بنشر مواد لجنة التحقيق في اختفاء أولاد المهاجرين اليمنيين بين سنوات 1948­ 1954 بدعوى الشفافية، أبدى قادة يهود اليمن غضبهم حيث أعلنوا أن البروتوكولات المنشورة غير كاملة متهمين الحكومة بإخفاء الحقيقة فيها وهي أن أطفالهم لم يباعوا لعائلات إشكنازية غنية مقابل المال وحسب بل واستخدموا “فئران تجارب طبية”.

وقالت شيمريت يونتي كابلن – التي قالت مراراً وتكراراً إنه جرى خطف ابنها – إن «خلاصة نشر البروتوكولات تقول إن عدد المخطوفين لا يزيد عن ألف طفل وإن غالبيتهم الساحقة ثبت أنها توفيت وهذا غير صحيح».

وقالت، في حديث إذاعي أمس الأحد، أن الادعاء الإسرائيلي الرسمي يُظهر أن قضية أطفال اليمن قضية تافهة وغير واقعية، مضيفة “أنهم يقولون لنا: ها نحن ننشر لكم المحاضر والملفات كلها. أترون؟ لم يحدث شيء مما قلتموه لنا. وهكذا يتنصلون من مسؤولية الدولة عن الجريمة التي ارتكبت بحقنا وبحق أطفالنا حتى اليوم. الدولة معنية بإغلاق الملف ودفن الحقيقة تحت التراب”.

جدير بالذكر أن قضية يهود اليمن مطروحة على جدول الأبحاث الإسرائيلية منذ 55 عام. فقد تم الكشف يومها عن أن مئات الأطفال من اليهود الفقراء الذين هاجروا إلى إسرائيل من اليمن في السنوات الأولى لقيام الدولة قد اختفوا على الطريق ومئات أخرى منهم مُرضوا فأخذهم ذووهم إلى المستشفيات.

وهناك قيل لهم إن الطفل توفي من دون أن يسمحوا لهم برؤيته. ومع تقدم الزمن ووصول عدد من شباب هذه العائلات إلى مناصب أكاديمية ووظائف وزارية، بدأ الحديث الداخلي في الطائفة اليمنية يخرج إلى الإعلام.

وتحدث بعض منهم عن عملية منهجية اتبعت آنذاك، وبموجبها جرى خطف أطفال يهود اليمن وبيعهم إلى عائلات يهودية قادمة من أوروبا، خاصة ممن فقدوا عائلاتهم في معسكرات الاعتقال النازية.

كما انه جرى تشكيل ثلاث لجان تحقيق رسمية للعمل بالموضوع، إلا أنها خرجت جميعها بتقارير مبهمة وغير مفهومة ولا تعطي أجوبة شافية للأمهات والآباء الذين فقدوا أولادهم.

وظلت العائلات تطالب بكشف البروتوكولات الكاملة، حتى قررت حكومة نتنياهو التجاوب مع الطلب، حيث افتتحت موقع الانترنت الخاص بنشر مواد لجنة التحقيق في اختفاء أولاد المهاجرين اليمنيين بين عامي 1948 – 1954، ويحتوي على 400 ألف وثيقة و3500 ملف عن هذه القضية تتضمن شكاوى تفصيلية من المواطنين. لكن هذا الكشف لم يكن كاملاً.

وقال أحد قادة يهود اليمن، أمس الأحد، في تصريحات صحفية، ان “هناك معلومات تفيد بأن الأطفال لم يؤخذوا للتبني وحسب، بل إن بعضهم استخدموا للتجارب الطبية”.

وقال ابنير فرحي، رئيس جمعية أولاد اليمن في إسرائيل، ان «فتح الأرشيف ينطوي على أهمية دراسية لمن يرغب في الكتابة عن هذا الموضوع. لكن لا توجد هناك أي معلومات حول ما حدث للأولاد. المواد أخضعت للرقابة وتم شطب فقرات منها ولا توجد لها أي أهمية قانونية».