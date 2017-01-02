الاتفاق يرفض التفريط في مهاجمه “الزقعان” لنادي الاتحاد

معاذ محمود (صدى):

أكد حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، رفض ناديه التفريط في خدمات علي الزقعان مهاجم الفريق الكروي لصالح نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف “المسحل” أن الاتفاق يسعى لتجديد عقد اللاعب قبل دخوله في الفترة الحرة، مؤكدا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتدعيم الفريق وحسم ملف الأجانب قبل لقاء فريق ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين.