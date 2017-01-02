الاتفاق يرفض التفريط في مهاجمه “الزقعان” لنادي الاتحاد

معاذ محمود (صدى):
أكد حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، رفض ناديه التفريط في خدمات علي الزقعان مهاجم الفريق الكروي لصالح نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأضاف “المسحل” أن الاتفاق يسعى لتجديد عقد اللاعب قبل دخوله في الفترة الحرة، مؤكدا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتدعيم الفريق وحسم ملف الأجانب قبل لقاء فريق ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين.
2 تعليقان
أندية الشرقيه وخاصتاً
القادسيه .. والأتفاق هم موردين النجوم للأنديه التي تمتلك الماده ..
منتجون للنجوم ونجومهم برزو في أندية العاصمه والغربيه وخير مثال اللاعب ياسر القحطاني القادسيه ثم أنتقل للهلال وحقق العديد من الكؤؤس مع ناديه وله بصمه واضحه وأهدافه حسمة أغلب مباريات الكؤؤس
وحصل على أفضل لاعب بآسياء 2007
أما المنتقلين من أندية الشرقيه ألى نادي النصر ! أغلبيتهم ضاع مستقبلهم وبالاخر تنسقو والعم قوقل خير شاهد تاكد من كلامي أيه الفقراوي !
الزق.عان ضاقت الاسماء