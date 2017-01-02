التجارة تنفي منع المشاهير من دخول المولات

عادل الحربي (صدى):

نفي “عبد الرحمن الحسين” المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، ما تردد عن منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من دخول المولات.

قال “الحسين” أن ملاحظات وردت حول تجمعات ومخالفات وفوضى بسبب دعوة المشاهير، تؤدي لعدم قدرة بعض المولات على السيطرة عليها، وهو ما استوجب إيجاد تنظيم تقنين للمحافظة على النظام، مشيرا إلى المراكز والمحلات التجارية ملزمة بأخذ موافقة الجهات المختصة قبل دعوة المشاهير منعاً لحدوث أي تجاوزات