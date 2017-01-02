غدا الاتحاد يسعى لافتراس الخليج قبل توقف دوري جميل

معاذ محمود (صدى):

تختتم غداً الثلاثاء مباريات الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين بمواجهة الاتحاد أمام الخليج على ملعب الجوهرة بجدة، قبل أن يتوقف الدوري لمدة أسبوعين من أجل إتاحة الفرصة للمنتخب للدخول في معسكر إعدادي لتصفيات كأس العالم اضافة إلى إقامة نهائي كأس ولي العهد.

ويسعى نادي الاتحاد الذي فقد صدارة الدوري بعد خصم 3 نقاط منه بأمر لجنة الانضباط بفيفا لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على الهلال، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع بـ 31 نقطة، فيما يحاول الخليج تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراعه على الهبوط حيث يقبع الفريق حاليا في المركز قبل الأخير بـ 12 نقطة.