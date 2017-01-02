الصحة تسجل حالتي وفاة وإصابة اثنين بـ”كورونا” في المدينة وبريدة وخميس مشيط

علي القحطاني (صدى):

رصدت وزارة الصحة حالتي وفاة مصابتين بفيروس “كورونا” في بريدة وخميس مشيط، فيما سجلت إصابة حالتين في المدينة المنورة وبريدة، وعدم تماثل أي حالات مرضية للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة أن حالة الوفاة الأولى كانت لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماً أُدخلت مستشفى حكوميا في بريدة وهي من الحالات المسجلة سابقًا كما أنها مصابة بأمراض أخرى، فيما كانت حالة الوفاة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 50 عاماً أدخل مستشفى حكوميا في خميس مشيط وهو من الحالات المسجلة سابقا كما أنه مصاب بأمراض أخرى.

وعن المصابين أشارت الوزارة إلى أن الإصابة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 70 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل وظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل مستشفي حكوميا بالمدينة المنورة وحالته مستقرة”.

وكانت الإصابة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماً وهي من الحالات الأولية وظهرت عليها أعراض مرضية وأدخلت مستشفي حكوميا في بريدة”.