مجلس الوزراء يقرر قيام الإحصاء بتنفيذ التعداد السكاني والمساكن لعام2020

عادل الحربي (صدى):

قرر مجلس الوزراء قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441هـ “2020م” وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من عام 1438هـ وصولاً إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقاً لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 23 / 4 / 1391هـ .

جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، خلال جلسه مجلس الوزراء التى عقدها اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، بعد ظهر اليوم، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.