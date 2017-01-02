مجلس الوزراء يوافق على تعيين عضوين بمجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

طلال الغامدي (صدى):

وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من “سهيل بن محمد أبانمي” ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، و “عبدالكريم بن حمد النجيدي” ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على مارفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال جلسة المجلس التى عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.