مجلس الوزراء يوافق على حوافز للمتبرعين بشراء قطع أثرية تعرض في المتاحف

علي القحطاني (صدى):

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التى عقدها اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، التي عقدها، بعد ظهر اليوم، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، الموافقة على “الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف”، وذلك بعد الاطلاع على مارفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ومن بين تلك الحوافز :

1 – وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين في المتحف الذي أهديت إليه القطعة أو القطع المتبرع بها .

2 – الاحتفاء بالمتبرع في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

3 – تنشر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على مليون ريال خبراً إعلامياً عن المتبرِّع والمتبرَّع به للمتحف في واحدة “أو أكثر” من الصحف المحلية .

4 – تطبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كتيباً وثائقياً موجزاً للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على خمسة ملايين ريال يوضح أهمية التبرع ويضم عرضاً للسيرة الذاتية للمتبرع ، ويمنح كل متبرع مائة نسخة من الكتيب الوثائقي الخاص به ، وأن تنسق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع إمارة المنطقة لتكريمه بوسيلة “أو أكثر” من وسائل التكريم المتبعة في تكريم رجال الأعمال ، وأن ترفع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى المقام السامي الكريم توصية بمنح المتبرِّع وساماً ، وفقاً لنظام الأوسمة السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 39” وتاريخ 24 / 6 / 1434هـ .