بالصور .. تأهيل أكثر من 12 ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأهيل 12351 سجيناً من خلال برامج التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة في السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون، بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم، ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.

وأوضح “فهد العتيبي” المتحدث الرسمي للمؤسسة ، أن البرامج التدريبية المخصصة للسجناء يتمّ تقديمها في 36 معهداً داخل السجون بمختلف مناطق المملكة، وتشمل تخصصات الكهرباء، والتمديدات الصحية، والحاسب الآلي، والخياطة، والحلاقة، والنجارة، والسمكرة والدهان، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف واللحام.

وأفاد أن الملتحق بالبرامج التدريبية يحصل على مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ريال طوال فترة التدريب، كما يحصل بعد تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق متطلبات سوق العمل.

وأكد “العتيبي” أن المؤسسة تعمل على التنسيق المستمر مع إدارات السجون في مختلف مناطق المملكة لتقديم التسهيلات لتقديم البرامج التدريبية، وتوفير الاحتياجات والتجهيزات لإيجاد بيئة تدريبية مناسبة يستطيع من خلالها النزيل أن يكتسب المهارات بجودة وإتقان، وتحت إشراف مدربين متخصصين.

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة، إلى أن برنامج التدريب المهني في السجون الذي بدأ تنفيذه في عام 1425هـ، أسهم في تنمية مهارات العديد من النزلاء، وهيأهم التأهيل المهني المناسب للدخول في سوق العمل بعد انتهاء محكوميتهم.