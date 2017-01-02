مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة

عادل الحربي (صدى):

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التى عقدها اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، التي عقدها، بعد ظهر اليوم، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة .

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره ، والنهوض بمقوماته ، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة ، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستوى المحلي والدولي ، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها ، والعمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي ، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ، واتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والمساهمة مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي .