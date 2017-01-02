أندية الأرجنتين تتهم “فيفا” بالتسبب في إفلاسها

معاذ محمود (صدى):

اتهمت أندية كرة القدم الأرجنتينية، الاتحاد الدولي “فيفا”، بالتسبب في تراكم ديون الأندية لدى الاتحاد الأرجنتيني، لأنه قام في وقت سابق بتعيين لجنة لتصحيح الأوضاع بالاتحاد الأرجنتيني، والتي تدين لهم بمقابل حقوق البث التلفزيوني.

وتراكمت ديون الأندية المستحقة لها عند الاتحاد الأرجنتيني للعبة، والتي بلغت 350 مليون بيزو أرجنتيني (22 مليون دولار)، مقابل حقوق البث التليفزيوني، حيث حذرت الأندية من أن الديون المذكورة تهدد إقامة المنافسات المحلية في 2017.

وقام 12 ناديا من أندية الدوري الأرجنتيني، من بينها الأندية الكبرى مثل: ريفر بليت وبوكا جونيورز وريسينغ وسان لورينزو وإندبيندينتي، بنشر بيان مشترك، أكدوا فيه مسؤولية الفيفا عن الموقف الراهن.