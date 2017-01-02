“عيد” يرحب بـ”عزت” ونائبه في مقر اتحاد الكرة

معاذ محمود (صدى):

استقبل أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة السابق، نظيره عادل عزت رئيس الاتحاد الحالي والجديد صباح اليوم الاثنين، بمقر الاتخاد، بعد نجاح “عزت” في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي.

ونشر حساب الاتحاد عبر شبكة التواصل الاجتماعية “تويتر”، صورا لرئيس اتحاد القدم الجديد عادل عزت ونائبه ياسر المسحل اللذان التقيا بموظفي الاتحاد السعودي لكرة القدم في أول ظهور رسمي في مقر الاتحاد.

يذكر أن عادل عزت كسب منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغلبه على منافسه سلمان المالك في الجولة الثالثة بـ25 صوتا لعزت مقابل 17 للمالك.