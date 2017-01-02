بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفسق والفجور

القاهرة (صدى):

تباشر نيابة الدقى بالقاهرة التحقيق فى بلاغ يتهم الفنانة مايا دياب، بالتحريض على الفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، والظهور على القنوات الفضائية.

وتضمن البلاغ المقدم من أحمد إمام المحامى، أن الفنانة مايا دياب فى الفترة الأخيرة اعتادت على إطلاق التصريحات التى تحرض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة فى المجتمع، كما تعمل على إثارة الشهوات والغرائز لمن يشاهدها.

وأوضح البلاغ أن “دياب” عرضت فيديو لها على مواقع التواصل تحرض من خلاله على المساكنة والمعايشة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تحرص خلال تواجدها فى البرامج التليفزيونية، على سرد نكات إباحية، بقصد إثارة الشهوات والغرائز.