رئيس الاتفاق: قدمنا مباراة جيدة أمام النصر وسنعود أقوى بعد التوقف

معاذ محمود (صدى):

أكد خالد الدبل، رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النصر بالجولة الـ15 لدوري جميل للمحترفين، رغم الخسارة.

وأضاف رئيس الاتفاق بعد المباراة “الحمد لله لعبنا أمام فريق كبير وقدمنا مباراة أرى أنها جيدة، حيث أضعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، قدمنا شوطا أول جيدا،لكن في الشوط الثاني دخلت هدفين في مرمانا، وكنا قريبين من تعديل النتيجة لكننا لم نوفق”.

وشدد “الدبل” على ثقته في عودة فريقه أقوى مما كان بعد فترة التوقف الحالية، مؤكدا أنهم سيركزون في الاختيارات المقبلة.