بدء أعمال شركات المطاحن تمهيدا لخصخصتها

علي القحطاني (صدى):

بدأت شركات المطاحن في العمل الفعلي اعتبارا من الأمس، ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربعة، تحت إدارة الدولة تمهيدا لبيعها للقطاع الخاص، من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من هذا العام.

قال المهندس “أحمد الفارس” محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق, مشيرًا إلى أنه بعد استكمال المرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع، سيتم البدء مباشرةً بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد 10 / 4/ 1438هـ , 8/ 1/ 2017م تليها شركة المطاحن الثالثة في 17 /4/ 1438هـ والموافق 15 /1/ 2017م وأخيراً شركة المطاحن الثانية بتاريخ 24 /4/ 1438هـ الموافق 22 /1/ 2017م.

وأشار في تصريحه اليوم، إلى أن المؤسسة وصندوق الإستثمارات العامة التزمتا بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 17 /10 /2016م ,ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء “القاضي بالموافقة على إتخاذ مايلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك”.