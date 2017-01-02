بسبب فيديو متداول.. إعفاء مدير مركز صحي بحفر الباطن.. ومعاقبة المقصرين

خالد الغامدي (صدى):

شكلت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، لجنة من جميع الجهات الرقابية، لبحث الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر خلو مركز صحي من العاملين، والتحقيق مع جميع الأطراف المتسببة في ذلك.

وأوضحت صحة حفر الباطن، بيانا، قالت فيه أن اللجنة خلصت إلى إعفاء مدير المركز، وإصدار عقوبات متفاوتة بالحسم على باقي المقصرين.

وأكدت عدم تهاونها في إصدار العقوبات في حق المقصرين في أداء واجباتهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق المرضى.