رد فعل غريب للمارة عندما فوجئوا بأبواب مصرف مفتوحة!

كانبرا (صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، فوجئ المارة في أول أيام العام بمصرف مشرّع الأبواب ودون حراسة أو رجال أمن، وخال تماماً من أي شخص أو موظف، وكانت نتيجته لا تخطر على بال.

من المفترض أن يغلق مصرف “كومنويلث” في أستراليا أبوابه يوم الأحد، العطلة الرسمية في عدد كبير من دول العالم.

إلا أن أحد فروع المصرف في منطقة صنشاين بمدينة ملبورن ترك أبوابه مفتوحة يوم العطلة، ربما لمن يريد أن يتجول ويلتقط الصور أو المقاطع المصورة، وهو ما فعله البعض.

وأوضح أحد المارّة ممن دخلوا المصرف وصوروه: “هناك ماكينات سحب آلي. انظر إنه مفتوح على مصراعيه. دعونا ندخل”.

و أكدت الشرطة المحلية أن فرع المصرف ترك مفتوحاً، وقالت متحدثة أمنية: “أبلغتنا امرأة تستخدم ماكينة سحب آلي أن أبواب فرع هامشاير رود مفتوحة، توجهت الشرطة إلى هناك وانتظرت حتى أتى شخص وأغلقه”.

واوضحت متحدثة باسم المصرف أن الفرع أغلق بسرعة وأن لا شيء فقد، وتابعت: “بالتأكيد سيتم النظر في الأمر”.