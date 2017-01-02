إيران توقف إمداد العراق بالكهرباء بسبب الديون المتراكمة

بغداد (صدى):

كشفت لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط العراقية عن توقف إمدادات الكهرباء الإيرانية المجهزة للعراق البالغة 1250 ميغاوات، منذ مطلع العام 2017.

وأوضحت أن جاء بسبب الديون المتراكمة، مشيرة أن وزارة الكهرباء دعت المواطنين كافة إلى ترشيد الاستهلاك ورفع التجاوزات تلافياً لزيادة ساعات القطع.

وذكرت رئيسة اللجنة، أمل العكيلي، أن وزارة الطاقة الإيرانية أوقفت إمدادات الكهرباء المجهزة للعراق عبر الخطوط الأربعة، خرمشهر- بصرة، كرخه – عمارة، ميرساد – ديالى، وسربيل زهاب – خانقين”، مشيرة إلى أن “الخطوط الأربعة باتت خارج الخدمة تماماً، بسبب الديون المتراكمة على الحكومة العراقية لوزارة الطاقة الإيرانية”.