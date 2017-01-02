مواطن يتهم مستشفي رفحاء بالتعنت مع زوجته ومخالفة لائحة الإجازات

عادل الحربي (صدى):

اتهم المواطن “سطام العنزي” في بلاغ إدارة مستشفي رفحاء بالنعنت ومخالفة قرار وزارة الخدمة المدنية بشأن لائحة الإجازات، مطالبا بتدخل وزارة الصحة وإدارة الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بالتدخل ووضع حداً لما أسماه بتجاوزات إدارة المستفي.

وقال “العنزي” أن إدارة مستشفى رفحاء رفضت توقيع إجازة مرافقة زوجته المعلمة لطفلتها “5 أعوام” التى تعاني من هبوط حاد في السكر لها مراجعات يومية للمستشفي، دون وجه حق، لتخالف بذلك المادة الـ 15 من لائحة الإجازات الصادرة بقرار من وزارة الخدمة المدنية، التي أجازت للأم مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، فيسمح لها بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة أ من المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية.

من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، صاحب الشأن بالاتصال على الرقم 937 وتقديم كامل الشكوى والتفاصيل، حتى تتم متابعتها عن قرب ومعرفه تامة وإفادته بنظام الإجازات من جهة التخصص، أو إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني: [email protected]