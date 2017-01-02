“الجزائية” تقضي بالسجن والجلد بحق مجموعة تخصصت في أعمال الدعارة في جدة

نايف السالم (صدى):

قضت المحكمة الجزائية بجدة بالسجن والجلد في أحكام متفرقة بحق 3 من أفراد شبكة دعارة تضم 3 مقيمات ومقيما، تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامة، والإبعاد عن البلاد.

وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من القبض على 3 مقيمات ورجل من جنسية عربية، وبعد إحالتهم للمحكمة الجزائية تمت مواجهتهم بالتهم الموجهة من الادعاء العام، بناء على دلائل الضبط أثناء مداهمة الشقة التي جهزتها رئيسة الشبكة لإقامة الحفلات الماجنة ودعوة الرجال الأثرياء وتمكينهم من النساء لممارسة الرذيلة في تلك الحفلات.

وأدانت المحكمة المتهمون في إقامة سهرات ماجنة في شقة تمتلكها زعيمة الشبكة في جدة، بمشاركة رجال من الطبقة الثرية، ومن ثم يتم ابتزازهم للحصول على أموال منهم فيما اصطلح مؤخرا على تسميته بـ”الخرفنة”.