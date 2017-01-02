“الزمان في عين مسن”.. صورة جوية لكثبان صحراء الدهناء الرملية

علي القحطاني (صدى):

أثارت ، صورة جوية، إلتقطت لأحد الكثبان الرملية في صحراء الدهناء في المملكة، إعجاب نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفين أياها بالمعبرة عن عين مسن دق عليها الزمان خيوطه، واتخذت منها التجاعيد مسكنا.

وصحراء الدهناء هي صحراء رملية حمراء في الجزيرة العربية تمتد من النفود شمالاً إلى الربع الخالي، وتصل بين صحراء النفود الكبير في شمال الجزيرة وصحراء الربع الخالي في جنوبها، كما تشكل عند الكثير من الجغرافيين الحد الفاصل بين المنطقة الوسطى والأحساء، ويغلب عليها اللون الأحمر نظراً لاحتوائها على أكسيد الحديد، فتشابه بذلك صحراء النفود الكبير.