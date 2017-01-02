جمعية حماية المستهلك تصدر تحذيراً من التداول في شركات “الفوركس”

طلال الغامدي (صدى):

أصدرت جمعية حماية المستهلك، تحذيراً للمواطنين من التداول مع شركات الفوركس شركات تجارة العملات الأجنبية غير المرخص لها من مؤسسة النقد.

جاء ذلك في تغريدة للجمعية عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها:”احذر من التداول مع شركات الفوركس غير المرخصة من مؤسسة النقد؛ لأنها قد تعرضك للخسائر المادية”.

وأضافت أن هناك جهات غير مُرخَّص لها تسوق لمنتجات استثمارية مشبوهة وعالية المخاطر ودون أي حماية نظامية.