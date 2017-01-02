جمعية حماية المستهلك تصدر تحذيراً من التداول في شركات “الفوركس”

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت جمعية حماية المستهلك، تحذيراً للمواطنين من التداول مع شركات الفوركس شركات تجارة العملات الأجنبية غير المرخص لها من مؤسسة النقد.
جاء ذلك في تغريدة للجمعية عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها:”احذر من التداول مع شركات الفوركس غير المرخصة من مؤسسة النقد؛ لأنها قد تعرضك للخسائر المادية”.
وأضافت أن هناك جهات غير مُرخَّص لها تسوق لمنتجات استثمارية مشبوهة وعالية المخاطر ودون أي حماية نظامية.
رسالة إلى حماية المستهلك ..
تحية طيبه .. وبعد : هل يمكن أن تضعوا حدا لهذه الحماقه التي ترتكبها مصانع بطاريات السيارات ,
حيث أنها تتوقف فجأة بدون أي إنذار ,
خلافا للفترة الزمنيه المحدوده في حدود السنه أو السنتين للإستخدام ,
هل يعقل مثل هذه التصرفات الرعناء ضد المستهلكين ( تقليص الفترة الزمنيه بدلا من إستخدام على طول بدون تحديد ) إلى ( تحديد مجحف بحق الزبون ) ( سنه أو سنتين ) ,
ثم بعد ذلك .. وجأة .. تنطفي السياره بدون أي مقدمات !!!!!!؟
ربما يكون صاحب السياره في سفر مع عائلته .. فيحدث أن تنتهي صلاحية البطاريه في أي مكان وتتوقف في أي مكان .. لماذا !؟
أليس لنا من يحمينا !!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.