شابة تكتب رسالة مؤثرة لخطيبها ضحية هجوم اسطنبول

انقرة (صدى):

خسرت سيزان أرسفان شخصا قريب على قلبها نتيجة الهجوم المسلح في الساعات الأولى من صباح الأحد 1 كانون الثاني.

توفي خطيب ارسفان نتيجة إصابته برصاص القاتل الذي لا يزال حتى هذه اللحظة طليقاً، تحدثت بحزن حول خطيبها برسالة انتشرت بشكلٍ كبير على الشبكات الاجتماعية ولاقت تعاطفاً كبيراً.

كتبت الشابة التركية وخلال تواجدها في المستشفى حيث كانت تتلقى العلاج كتبت على “فيسبوك”:

“ذهبنا معاً لمكان الاحتفال ومن المكان سأعود من دونك، مات أكثر إنسان يحبني ويهتم بي، أجمل من يهتم بي ويحبني المليء بالعشق، نحن الآن لم نبق سوياً سوى بالصور، بقي نصفنا وتوفي النصف الآخر، زوجي وصديق حياتي وعشقي فقدته”.

كانت جثة خطيبها مصطفى سزجين سيمان قد ارسلت مساء الأحد إلى مدينة طرابزون وسيتم دفنه اليوم في قريته سورمن ، وتلقت عائلته هي الأخرى الخبر بألم كبير وخاصة أنه ليس الشخص الأول الذي تودعه العائلة بسبب الهجومات التي تتعرض لها إسطنبول في الآونة الأخيرة.

جميع من قتل نتيجة الهجوم المسلح لم يكونوا من المحتفلين في الملهى، بل أيضاً طال الرصاص عناصر من الشرطة صادفت مناوبتهم في ذلك المكان منهم خديجة كوتش 29 عاماً.

تحدث والد الشرطية بحزن حول ابنته التي قال إنها كانت تحب عملها، وأضاف: “ما الذي سأقوله في ابنتي لقد أحرقوا قلبي عليها كانت شجاعة وقوية القلب تحب مهنتها”.

وحذرها والدها قبل 4 أيام من الذهاب للأماكن المزدحمة ولكنها أبت قائلة: “استجابة لنداء مهنتي يجب أن أذهب”.

و قال صديقها المقرب في العمل سيرتاش قولاي: “أغلب الوقت كنا نعمل مع بعض ولكن هذه المرة لم أكن متواجداً، عندما سمعنا الخبر تساءلت مع أصدقائي من المناوب هناك، وكان أول اسم سمعته خديجة، اتصلت بها ولم ترد علي.

وجاء الخبر لقولاي من ضابط شرطة طلب منه الحضور للتعرّف عليها وفي الأخير لاستلامها من المشرحة وإحضارها لأسرتها.