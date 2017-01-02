“كبار العلماء” تناقش 3 مواضيع محالة من المقام السامي أبرزهم إتلاف “المصاحف المغلوطة”

عادل الحربي (صدى):

بدأ مجلس هيئة كبار العلماء في اجتماعه أمس برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس في أول اجتماع للهيئة بعد إعادة تشكيلها مناقشة 3 موضوعات محالة من المقام السامي للبت فيها.

وأوضحت مصار أن موضوعان منها بآلية إتلاف المصاحف المراد إتلافها سواء لوجود ملاحظات مطبعية أو فنية وخلافها، وهذا محال من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

أما الموضوع الثاني يختص بمدى إمكانية تخصيص نسبة مكافأة تعطى للمبلغين عن هذه النوعية من أموال القصر ومن في حكمهم أسوة بمجال الأوقاف وكيفية تنظيم ذلك وطريقة التبليغ التي ينبغي اتباعها، محال من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

يشار إلى أن أمانة هيئة كبار العلماء انتهجت أسلوباً جديداً في عملها بإبراز أنشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” أولاً بأول لإطلاع فئات المجتمع عموماً والنخب خصوصاً على ما يدور في أروقتها، الأمر الذي لاقى تفاعل فئات المجتمع المختلفة.