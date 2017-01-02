  • نشر : 2017/01/02 - 2:11 م
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  • منوعات

عملية شفط تنهي حياة عارضة ازياء شهيرة

عملية شفط تنهي حياة عارضة ازياء شهيرة
غواتيمالا (صدى):

تكثف سلطات غواتيمالا تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة عارضة الأزياء الشهيرة بالبلاد ميلاني مونتينيغرو (22 عاما) ، والتي توفيت اثناء إجرائها عملية تجميل جراحية لشفط الدهون.

وتفصيلا ؛ كانت مونتينيغرو (22 عاما) قد سافرت إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور لتخضع للعملية داخل مصحة خاصة ، وفي اليوم الموالي لإجراء العملية، تلقى والدها اتصالا هاتفيا يخبره أن ابنته توفيت، جراء أزمة قلبية حادة أثناء الجراحة، فيما توارى الطبيب الجراح عن الأنظار.

وقال مالك المصحة، في الاتصال مع والدها، أن الأطباء لم يكونوا على دراية بأن لدى ابنته حساسية تجاه إحدى الأدوية المستخدمة في العملية.

وأوضح الأب أن ابنته الراحلة، وهي أم لطفلة في الثالثة من عمرها، تعرضت للتضليل، وتأثرت بإعلانات روجت لإجراء عمليات تجميلية بتكلفة منخفضة.




5 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9994 ] 02/01/2017 في
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    1

    شفطوها من الحياة كلها

  2. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5651 ] 02/01/2017 في
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    2

    وليه شفط ومخاطر
    سوي دايت ورياضه وتطلعين مثل الورده بعد كم شهر 😊😊

  3. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11430 ] 02/01/2017 في
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    3

    الله المستعان

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9237 ] 02/01/2017 في
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    4

    نسأل الله العافيه

  5. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 90 ] 02/01/2017 في
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    5

    أجل الأطباء لم يكونوا على دراية بأن لدى ابنته حساسية تجاه إحدى الأدوية المستخدمة في العملية.
    …..
    هذولي اطباء ولاسباكين .. فيه شئ يسمونه أختبار الحساسية.
    أحتمال تكون وفاتها مخطط لها🤔


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