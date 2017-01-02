“الصحة” ترصد حسابات تزوير الإجازات المرضية وترفعها للجهات الأمنية

عادل الحربي (صدى):

جددت وزارة الصحة تحذيرها من تزوير الشهادات الصحية، مشيرة إلى أنها رصدت عدد من مزوري الإجازات المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تقوم برفع حسابتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أن الصحة ستعمل على معرفة إن كانت الإجازة مزوّرة من عدمها بالتأكد من نظام المستشفى الصادرة عنه من خلال زيارة المريض من عدمها.

وأضاف إلى أنه وفي حال ثبت التزوير سيفصل الموظف من وظيفته العامة لارتكابه أكثر من جريمة أهمها البيع بمقابل والتزوير واستخدام السلطة.