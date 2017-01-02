مواطن يدخل موسوعة “جينيس” بعمل وثائقي عن مشاهد الثعابين

علي العنزي (صدى):

دخل كبير هُواة الثعابين في المملكة كامل محمد زيني بدوي، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأول سعودي يقدم أطول عمل وثائقي مشاهد عن الثعابين في العالم لمدة 21 ساعة 48 دقيقة و 52 ثانية، محطما ً بذلك الرقم السابق البالغ 13 ساعة و 52 دقيقة والمسجل باسم الأمريكي ألفيس بريسلي.

وأوضح زيني أن هدفه من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية هو التركيز على موضوع الثعابين، من النواحي الإعلامية والاهتمام بالبيئة، حيث يخطط حالياً على العمل على توجيه الشباب وتوعيتهم بأهمية الهوايات وكيفية الاستفادة منها والوصول بها إلى أعلى المناصب، والتعاون المشترك مع العديد من الجهات والمنظمات المعنية بالبيئة.

وقال المواطن محمد زيني أن هذا الإنجاز اقدمه للوطن والقيادة الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد – حفظهم الله ، ولكل المهتمين بالأبحاث والعلوم وكل العرب والهواة على مستوى العالم.