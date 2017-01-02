إيران تواجه أزمات الاقتصاد بحقن النساء الفقيرات بإبر العقم

طهران (صدى):

تعتزم وزاة الصحة الإيرانية، في محاولة منها للقضاء على الفقر في البلاد، إصدار قرارا يمنحها الحق في حقن النساء الفقيرات بإبر خاصة، تجعلهن عقيمات.

وأيد “سياوش شهريور” مدير الشؤون الاجتماعية الإيرانية، الوزارة في الخطوة المزمع اتخاذها، والتى بررتها بأن عوائل النساء الفقيرات قد يلجؤون لبيع أطفالهم لتغطية احتياجاتهم ومواجهة الفقر المنتشر في البلاد، بحسب الإخبارية.

وكانت إحصائية رسمية قد صدرت مؤخرا قد أكدت أن أكثر من 14 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة، فيما شهدت إيران موجه غضب واسع النطاق عقب نشر تقرير مصور بصحيفة “شهروند” لعوائل فقيرة تسكن المقابر بضواحي طهران.