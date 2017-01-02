بنك التنمية الاجتماعية يمدد فترة سداد المقترضين المنتظمين.. ويطلق شرائح جديدة للقروض

عادل الحربي (صدى):

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، عددا من شرائح القروض الاجتماعية “زواج، أسرة، ترميم”، المشتملة على توزيعا يعتمد من خلاله قدرة الفرد على السداد بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز 1000 ريال لجميع القروض بدلا من 1800 ريال التى كان يعمل بها في السابق.

قال الدكتور “عبد الله النملة” مدير عام البنك، أنه تم ترحيل المتأخرات المتراكمة على المتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة، ممن أبدوا تعاونهم مع البنك وانتظموا بالسداد مؤخرا، وتمديد فترة السداد بنفس قيمة القسط، مشيرا إلى أن أكثر من 300 ألف مقترض قد استفادا من ذلك حتى الآن، مضيفا أن الفرصة لا زالت متاحة أمام باقي المقترضين لمن يبدي التزامه وانتظامه بالتسديد ليتم ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد لهم تجنبا لتطبيق سياسات البنك التحصيلية.

وأضاف “النملة” أن البنك عاقد العزم على توسيع دائرة القروض التنموية والبرامج الادخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030والوصول إلى أكبر قدر من الإنجازات في خدمة المواطنين في شتى برامج البنك وخدماته.