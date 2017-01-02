وزير العدل يوجه بمحاكمة وكف يد عدد من كتاب عدل لتورطهم في قضية إفراغ صك مزور

سالم المطيري (صدى):

أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني توجيهاً اليوم الاثنين بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف وإحالتهم للمحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور.

جاء ذلك حسبما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، قائلة أنها ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها.