شرطة الباحة تضبط مواطن أحرق سيارتين بقرية العلا

ابراهيم الزهراني (صدى):

ألقت شرطة منطقة الباحة القبض على مواطن متهم بحرق مركبتين بقرية العلا، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحقه، تمهيدا لبعثة لجهة الإختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.

قال العقيد “سعد صالح طراد” المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، أن بلاغبين وردا لغرفة العمليات بمدينة الباحة، من مواطن وأحد المقيمين، بتعرض سيارة كل منهما للحرق أثناء وقوفها في الشارع القريب من محل سكنهما بقرية العلا، ولا يتهمان أحد في ذلك.

وأضاف، بعد عمليات التحري والبحث وجمع الاستدلالات تم القبض على الجاني، ومن خلال سماع أقواله الأولية اعترف بقيامه بحرق السيارتين.