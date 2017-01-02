إسلام بحيري المتهم بازدراء الأديان يطالب بمناظرة مع شيخ الأزهر

القاهرة (صدى):

طالب الباحث إسلام بحيري، مقدم برنامج “مع إسلام”، بمناظرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال نظر جلسته أمس، أمام محكمة القضاء الإداري، التي تنظر وقف برنامجه على “قناة القاهرة والناس”، أو من ينوب عنه لتوضيح إذا كان برنامجه يزدري الأديان، أم لا؟.

وحدد “بحيري” رئيس المحكمة، حكمًا في المناظرة، موضحًا: “إذا ارتأى أنني من خلال المناظرة، أزدري الأديان فليلغي البرنامج إلى الأبد”.