أنباء عن إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه

نايف السالم (صدى):

ترددت أنباء اليوم الاثنين عن إنهاء تكليف د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأكد هذه الأنباء ما قام به الدكتور عبد الملك الشلهوب اليوم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قام بحذف المسمى الوظيفي، مكتفياً بكتابة أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود.

يشار أن د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب كان قد تم تكليفه في برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر نوفمبر 2015.