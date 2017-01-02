أنباء عن إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه

نايف السالم (صدى):
ترددت أنباء اليوم الاثنين عن إنهاء تكليف د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وأكد هذه الأنباء ما قام به الدكتور عبد الملك الشلهوب اليوم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قام بحذف المسمى الوظيفي، مكتفياً بكتابة أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود.
يشار أن د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب كان قد تم تكليفه في برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر نوفمبر 2015.
3 تعليقات
التلفزيون والإذاعة بجميع القنوات التي لديهم يعتبرون صفر على الشمال فلا برامج وطنية ولا تثقيفية او فنية ومسرحية ولا مسابقات او برامج نوعية جديدة تنقل جميع احداث مناطق المملكة او مسلسلات وطنية مثل السابق والمفروض هناك دعم إعلامي كبير لبسالة جنودنا وعرض سيرهم منذ الصغر حتى الاستشهاد في ارض المعركة يا اخي اقل شيء استنسخوا بعض برامج الماضي الجميل اظهروا لناس حدوثهم تواصلوا معهم بدل هذا الجمود الغريب
جميع قنوات ( التلفزيون السعودي ) مجرد عدد زايد في الرسيرفر حقي ما أتابعهم ألى في حاله
واحد هي أعلان عن ( الأوامر الملكيه ) فقط !
مو بس الرئيس يبيلكم تنفضونهم نفض من اولهم لاخرهم جيبو دماء جديدة عل وعسى يتغير الوضع