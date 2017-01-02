بالصورة..مئذنة مسجد محاطة بالثلوج تبهر الزوار في تركيا

انقرة (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لثلوج

كثيفة تغطي مدينة أغري التركية بشوارعها ومنازلها، بينما تظهر مئذنة مسجد محاطة بالثلوج في شكل يبهر العين.

تعود المئذنة إلى مسجد قرية “باش شاويش” في المدينة التركية، الذي غُمر مع معظم منازل القرية تحت مياه بحيرة سد “يازيجي”، وقد أصبحت تلك المئذنة بمثابة معلم هام من معالم المدينة.

وتبرز المئذنة في الصيف من وسط مياه البحيرة، بينما تتجمد البحيرة خلال فصل الشتاء، فتغطي الثلوج كل المعالم، في حين تظهر المئذنة الطويلة وسط بياض الثلوج.

وتعد أغري إحدى المحافظات التي تقع شرق تركيا، وعاصمتها مدينة أغري، ويبلغ عدد سكانها 528,744 نسمة أغلبهم من الكرد، وتحدها إيران من الشرق.

الجدير بالذكر أن تركيا يكثر فيها العديد من المناطق والمنتجعات الثلجية التي بفضلها الزوار من كل مكان لممارسة رياضة التزلج على الثلج.