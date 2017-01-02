وليد عبد الله يقترب من وكيل أعمال لحسم رحيله عن الشباب

معاذ محمود (صدى):

اقترب وليد عبد الله، حارس مرمى نادي الشباب، من التعاقد مع وكيل أعمال جديد، لحسم انتقاله إلى أحد أندية العاصمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستقر الحارس الدولي على مغادرة عرين الشباب، بعد أن وصلت المفاوضات المادية إلى طريق مسدود، في حين يرى اللاعب الذي تجاوز الـ30 عاماً أن العقد الجديد يمثل فرصة أخيرة لتأمين مستقبله قبل الاعتزال، حيث يتنافس على خدماته ناديي الهلال والنصر ووصل المزاد إلى 5 ملايين ريال للموسم الواحد.

ودخل وليد عبد الله الفترة الحرة في في عقده التي تتيح له التعاقد مع أي نادي يرغب في الانضمام إليه، حيث ينتهي عقده مع الشباب بعد 6 أشهر.