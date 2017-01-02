مجموعة “عبُور” للتنمية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبُور” لتطوير خدمات التشخيص والتقييم والتأهيل، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للعمل بفرع مراكز تنمية الإنسان في محافظة بيشة، وفق أسماء الوظائف التالية:

أخصائية تربية خاصة، أخصائي/ـة علاج وظيفي، أخصائي/ـة تخاطب، ممرضة، أخصائي/ـة علاج طبيعي، أخصائية نفسية، أخصائية إجتماعية، عاملات (نظافة – رعاية شخصية.

ودعت الراغبين في التقديم ومعرفة التفاصيل كاملة عبر الرابط التالي

( هنا ).