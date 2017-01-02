إبراهيموفيتش: الانتقادات تمنحني قوة وأخرست الجميع كالعادة

معاذ محمود (صدى):

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الانتقادات التي تواجه له تمنحه طاقة كبيرة قائلا “صدقوني، إنها تعطيني قوة، لأنهم يتقاضون رواتبهم مقابل التفوه بالأشياء الرديئة، ولكنني أتقاضى راتبي مقابل اللعب بالأقدام، وهذا أكثر ما يشعرني بالمتعة”.

وأضاف: “أتيت إلى الدوري الإنجليزي، كان الجميع يعتقد أنني لن أصنع شيئاً، ولكن كالعادة أخرستهم جميعاً”.

وشدد “إبراهيموفيتش” على أن 2016 كان عاماً رائعاً بالنسبة له، حيث تألق بشكل مدهش مع باريس سان جيرمان ثم جاء إلى مانشستر يونايتد وكانت الأشهر الـ6 الأولى له مع الفريق الإنجليزي أكثر تألقاً.

ومع انتهاء النصف الأول من بطولة الدوري الإنجليزي، نجح المهاجم المخضرم في التألق في الشهور الأولى له مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 17 هدفاً في 27 مباراة بجميع البطولات.