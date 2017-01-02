تركيا تتبرع بـ 1.8 مليون دولار للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

فهد العبدالله (صدى):

تلقت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تبرعًا بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي، مُقدّمة من الجمهورية التركية العضو المؤسس للمنظمة .

وثَمن معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ولحكومة الجمهورية التركية هذا التبرع السخي، مشيرًا إلى التزام تركيا الثابت بأهداف المنظمة ومبادئها.

كما قدّمت الجمهورية التركية التي تترأس الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي, تبرعًا بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لفائدة صندوق التضامن الإسلامي ، و100 ألف دولار أخرى للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

يُذكر أن فخامة الرئيس التركي كان قد تعهد في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول في إبريل 2016 بتقديم تبرع طوعي للأمانة العامة للمنظمة, كما سبق لحكومة الجمهورية التركية أن قدمت عام 2007م مساهمة طوعية في ميزانية الأمانة العامة قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي، ومساهمة طوعية أخرى قدرها مليون دولار أمريكي عام 2005م