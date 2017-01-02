على خطى ترامب.. شريكه يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الإندونيسية

جاكرتا (صدى):

يسعى رجل الأعمال الاندويسي الملياردير وقطب الإعلام وشريك الرئيس المنتخب دونالد ترامب هاري تانويسويديبجو إلى الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده عام 2019.

وقال رجل الأعمال: “إذا لم يكن هناك أحد أستطيع أن أثق أنه بإمكانه إصلاح مشكلات البلد، فربما أخوض الانتخابات”.

وتابع تانويسويديبجو في تصريحات للإذاعة الأسترالية: “ليس من أجلي لكن لبلدي”، مضيفا أن بلده ذات الـ260 مليون نسمة تحتاج “قائدا يتسم بالنزاهة وبإمكانه إيجاد الحلول للدولة”.

وتانويسويديبجو، المعروف في بلاده باسم هاري تانوي، ينشئ حاليا منتجعين سياحيين فاخرين أحدهما في جزيرة بالي والآخر قرب جاكرتا، لصالح ترامب، سيتم الانتهاء منهما بينما يكون الأخير رئيسا رسميا للولايات المتحدة.