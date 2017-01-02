«علي بابا» المصري ينتحر داخل السجن على إثر قضية الرشوة الكبرى

القاهرة (صدى):

أعلن الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، عن وفاة وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، المتهم في قضية رشوة والملقب بـ “علي بابا”، منتحراً داخل السجن.

وكتب بكري، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، صباح الإثنين: “انتحار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، ووفاته داخل السجن”.

كانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد أمرت بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.