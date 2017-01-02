متجر أمريكي يضع على واجهته لافتات عنصرية ضد المسلمين

واشنطن (صدى):

كشف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، فإن هناك أكثر من ٩٠٠ حادثة معادية للمسلمين وقعت خلال الشهر الماضي، عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأوضحت أن مؤخراً، وضع متجر في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية لافتات عنصرية ضد المسلمين والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مكتوباً على إحداها أوباما ومسلمون آخرون غير مُرحب بهم هنا، مما تسبب في انتقادات حادة للمتجر.

فيما أوضح موظف سابق بالمتجر، إن المالك باع لافتات على هذا النحو على مدار السنوات الماضية، من بينها لافتات ساخرة من المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون، بالإضافة إلى ورق تواليت عن أوباما.

ولاقت اللافتات، التي وصفتها الصحيفة بالعنصرية، اعتراضًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهم بقوله: “وضع لافتة تحدد أشخاصاً بعينهم مشاركة في نفس التمييز العنصري الذي عملنا جاهدين لنزيله على مدى سنوات طويلة ماضية”.