بيان من الهلال الأحمر عن حادثة احتجاز 10 أشخاص داخل مصعد بجدة

علي القحطاني (صدى):

باشر فرق الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة حادث احتجاز 10 أشخاص بمصعد عمارة في حي المحمدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله ابوزيد، أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين وفرقة استجابة متقدمة.

وأضافت: “تم امداد المحتجزين بالأكسجين عدد ٣ اسطوانات حتى وصول شركة مستوبيشي الخاصة بالمصاعد وتم تحرير الاشخاص المحتجزين وهم ٥ نساء ورجل و ٤ اطفال، وتم الكشف على جميع الحالات وهم بصحة جيدة ولله الحمد.