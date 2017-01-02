  • نشر : 2017/01/02 - 12:16 م
  • 1٬872 مشاهدة
  • 134 تعليق
  • منوعات

مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم

مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم
القاهرة (صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من  زوجها ويعمل نجار موبيليا بمحكمة الأسرة بالقاهرة وأودعت مذكرة فى مكتب التسويات.

 

واوضحت الزوجة فى دعواها: “زوجى يعشق أكل البصل والثوم بصفة دائمة، مما يسبب رائحة كريهة له تعجز بسببها عن النوم بجواره على فراش واحد أو حتى ممارسة علاقتهما الخاصة”، مشيرة إلى أنها تحملت زوجها عامًا كاملاً لكنه لم يترك عادته، لذلك أقامت دعوى الخلع.




134 تعليق


  1. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5709 ] 03/01/2017 في
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    101

    انت وهم الايام صح 😊
    لازم تدفع لي حق الاقتباس
    ماينفع هالحكي هذي حقوق

  2. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 03/01/2017 في
    رد
    102

    هذي اعتقد اسوم غيرت. مدري صدى ما تغير. اسمها معنا

  3. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 03/01/2017 في
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    103

    اي بنت ماتت

  4. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8745 ] 03/01/2017 في
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    104

    لاتهتمين من روزا يأم الغيوم 😜😜😜😜😜 البصل اول عنصر من عناصر الطبخ لانه غذاء مفيد 😂😂

  5. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5709 ] 03/01/2017 في
    رد
    105

    فهميني ي روزا وش قصة البصل بالله
    انا حاسه فيه شي 😞

  6. روزا [ عدد التعليقات: 590 ] 03/01/2017 في
    رد
    106

    ي خبله هذا يتريق عليكم
    لان العنوز معروفين بأكل البصل
    فاللي يكثر بصل نقوله ليه صاير عنزي خخخخخخخ
    ترى مو انا هذا ابوفارس قالها والله

  7. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 03/01/2017 في
    رد
    107

    فكونا من البصل والثوم

  8. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5709 ] 03/01/2017 في
    رد
    108

    محرومه خبر البنت اللي توفت في تركيا الله يرحمهااللي البارح

  9. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 03/01/2017 في
    رد
    109

    عندك به يا امل

  10. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 03/01/2017 في
    رد
    110

    شهد

  11. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5709 ] 03/01/2017 في
    رد
    111

    اها 😂😂😂😂ي روزا
    اي اي فهمت فهمت
    يعني السالفه هذي منتشره لحد عندكم 😂😂
    طيب وانتم وش معيارتكم ياللي تعيبون علينا وتتريقون؟؟؟؟مافيه احد ماله ماضي 😉
    وبعدين البصل صار مهم في كل طبخه والكل يأكله 😉😉

  12. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5709 ] 03/01/2017 في
    رد
    112

    محرومه …ابي اسالك ايهم احسن العسل الجبلي مدري البري ولا السدر ؟؟؟البارح كنت في السوق وفيه ركن عسل جنوبي ؟؟؟وصاحبه يمدح العسل الجبلي يقول افضل من السدر ؟؟؟واحترت اشتريه ،؟؟لان ع حسب معلوماتي ان السدر افضل نوع ؟؟افيدونا جزاكم الله خير

  13. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8745 ] 04/01/2017 في
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    113

    يافتّانه ياروزا 😩😩😩😩😩
    متى قلته ؟ 🤔🤔🤔🤔🤔
    كذابه ياغيوم لاتصدقينها 😌😌😌😌😌😌

    تشكين فيني ياغيوم ؟؟؟؟ أسألك بالله تشكين فيني ؟ 😁

  14. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8745 ] 04/01/2017 في
    رد
    114

    من زمااااااااااااااااااان واصله عندنا
    حتى بالاماريه يقولون ان الناس اول مايصحون من النوم يشربون ماء على الريق الا العنوز اول مايصحون يتوجهون لخشية البصل وكل واحد يأخذ بصله ياكلها على الريق 😂😂😂😂😂😂

    عمرك اكلتي بصل على الريق ياغيوم ؟؟؟؟؟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  15. روزا [ عدد التعليقات: 590 ] 04/01/2017 في
    رد
    115

    لالا انا ما افتن
    بس غصب عني سالفه تقرقع بقلبي ولازم انقلها هذا طبع بي هيتس اللحين انا تريحت

  16. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8745 ] 04/01/2017 في
    رد
    116

    روزا
    مقبول ماجاء منتس ياكامل الزين 🌹

  17. Beyond the clouds .... promise [ عدد التعليقات: 2530 ] 04/01/2017 في
    رد
    117

    انا اقولتس ي أمل افضل عسل هو عسل السدر الجبلي هو افضل الأنواع 🙏

  18. Beyond the clouds .... promise [ عدد التعليقات: 2530 ] 04/01/2017 في
    رد
    118

    من أمس وانتوا ع هالخبر مازهقتوا 😁

  19. روزا [ عدد التعليقات: 590 ] 04/01/2017 في
    رد
    119

    شكرا بوفارس
    هات الوردات بس

  20. Beyond the clouds .... promise [ عدد التعليقات: 2530 ] 04/01/2017 في
    رد
    120

    دام فيها حقوق اقتباس 😧اجل بنغير ي أمل 😁

  21. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2530 ] 04/01/2017 في
    رد
    121

    😎

  22. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 04/01/2017 في
    رد
    122

    السدر او الشوكه

  23. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 04/01/2017 في
    رد
    123

    امل اسئلي اذا فيه عسل الطلح والله انه احسن عسل مر علي

  24. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 04/01/2017 في
    رد
    124

    وهم وش فيك م غير والله حسبتك اسوم

  25. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5709 ] 04/01/2017 في
    رد
    125

    مادري ي محرومه ماقالي عن الطلح لكن بساله ان شالله امزح ي وهم والله وشكرا ع الافاده …جزاكم الله خير

  26. عندما يغيب المساء [ عدد التعليقات: 158 ] 04/01/2017 في
    رد
    126

    هههههه كل هذا الجدل علشان البصل والثوم

  27. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2530 ] 04/01/2017 في
    رد
    127

    العفو ي أمل وطيعي شوري لاتاخذين الا عسل السدر الجبلي هو الأجود والأفضل وانتبهي لايلعبون عليتس ب السعر يقولتس ب ٥٠٠ وإلا ٤٥٠ الكيلو ترا انا أشتريه من واحد من الباحة ١٠٥٠ خمسه كيلو مع التوصيل عن طريق شركة سمسا وع الشرط الفحص عن طريق مختبر
    المحرومة سلامتس مافيني شيء بس الشعب غيروا أساميهم وقلنا نغير زيهم مع الخيل ي شقرا

  28. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8745 ] 04/01/2017 في
    رد
    128

    غيوم
    ماخبرت العسل يشتري عسل 🌹 خلي العسل للناس الشينين على شان ممكن يرفع من حلاوتهم مع اني أشك في ذلك 😂😂

  29. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 158 ] 04/01/2017 في
    رد
    129

    ماشاء الله عليك انت كل يوم لك اسم

  30. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 158 ] 04/01/2017 في
    رد
    130

    بس شد حيلك علشان يعطونك شمامه زي اللي فوق روسنا ماتشوفنا مصرعه

  31. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8745 ] 04/01/2017 في
    رد
    131

    ايه يالمحرومه “” عندك مانع ؟
    انصحك روحي اشتري عسل وكل يوم كلي نص كيلو 😂😂😂😜😜😜😜

  32. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 04/01/2017 في
    رد
    132

    القافه شينه انا مدري ليش التحول دايم يشوف الامور مقلبه (ملاحظه انا ما اقصد ا لا حول اللي خلقه الله ) قصدي اللي. زي Share Gif: http://media.riffsy.com/images/9146bdbe7d5570f655b4b4216c9139ce/raw
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  33. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11512 ] 04/01/2017 في
    رد
    133

    القافه شينه انا مدري ليش الاحول دايم يشوف الامور مقلبه (ملاحظه انا ما اقصد ا لا حول اللي خلقه الله ) قصدي اللي. زي Share Gif: http://media.riffsy.com/images/91

  34. M-512 [ عدد التعليقات: 148 ] 04/01/2017 في
    رد
    134

    البصل مفيد جدا جدا لدم وارتفاع ضغط الدم وهو زين مع اكلات الهنود الله انا امووت عليه وخاصه مع الشوي والبرقر ياااه ايام وسنين ولاتطفش منه طعم خيااال


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