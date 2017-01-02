مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم

القاهرة (صدى):
تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من زوجها ويعمل نجار موبيليا بمحكمة الأسرة بالقاهرة وأودعت مذكرة فى مكتب التسويات.
واوضحت الزوجة فى دعواها: “زوجى يعشق أكل البصل والثوم بصفة دائمة، مما يسبب رائحة كريهة له تعجز بسببها عن النوم بجواره على فراش واحد أو حتى ممارسة علاقتهما الخاصة”، مشيرة إلى أنها تحملت زوجها عامًا كاملاً لكنه لم يترك عادته، لذلك أقامت دعوى الخلع.
134 تعليق
انت وهم الايام صح 😊
لازم تدفع لي حق الاقتباس
ماينفع هالحكي هذي حقوق
هذي اعتقد اسوم غيرت. مدري صدى ما تغير. اسمها معنا
اي بنت ماتت
لاتهتمين من روزا يأم الغيوم 😜😜😜😜😜 البصل اول عنصر من عناصر الطبخ لانه غذاء مفيد 😂😂
فهميني ي روزا وش قصة البصل بالله
انا حاسه فيه شي 😞
ي خبله هذا يتريق عليكم
لان العنوز معروفين بأكل البصل
فاللي يكثر بصل نقوله ليه صاير عنزي خخخخخخخ
ترى مو انا هذا ابوفارس قالها والله
فكونا من البصل والثوم
محرومه خبر البنت اللي توفت في تركيا الله يرحمهااللي البارح
عندك به يا امل
شهد
اها 😂😂😂😂ي روزا
اي اي فهمت فهمت
يعني السالفه هذي منتشره لحد عندكم 😂😂
طيب وانتم وش معيارتكم ياللي تعيبون علينا وتتريقون؟؟؟؟مافيه احد ماله ماضي 😉
وبعدين البصل صار مهم في كل طبخه والكل يأكله 😉😉
محرومه …ابي اسالك ايهم احسن العسل الجبلي مدري البري ولا السدر ؟؟؟البارح كنت في السوق وفيه ركن عسل جنوبي ؟؟؟وصاحبه يمدح العسل الجبلي يقول افضل من السدر ؟؟؟واحترت اشتريه ،؟؟لان ع حسب معلوماتي ان السدر افضل نوع ؟؟افيدونا جزاكم الله خير
يافتّانه ياروزا 😩😩😩😩😩
متى قلته ؟ 🤔🤔🤔🤔🤔
كذابه ياغيوم لاتصدقينها 😌😌😌😌😌😌
تشكين فيني ياغيوم ؟؟؟؟ أسألك بالله تشكين فيني ؟ 😁
من زمااااااااااااااااااان واصله عندنا
حتى بالاماريه يقولون ان الناس اول مايصحون من النوم يشربون ماء على الريق الا العنوز اول مايصحون يتوجهون لخشية البصل وكل واحد يأخذ بصله ياكلها على الريق 😂😂😂😂😂😂
عمرك اكلتي بصل على الريق ياغيوم ؟؟؟؟؟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
لالا انا ما افتن
بس غصب عني سالفه تقرقع بقلبي ولازم انقلها هذا طبع بي هيتس اللحين انا تريحت
روزا
مقبول ماجاء منتس ياكامل الزين 🌹
انا اقولتس ي أمل افضل عسل هو عسل السدر الجبلي هو افضل الأنواع 🙏
من أمس وانتوا ع هالخبر مازهقتوا 😁
شكرا بوفارس
هات الوردات بس
دام فيها حقوق اقتباس 😧اجل بنغير ي أمل 😁
😎
السدر او الشوكه
امل اسئلي اذا فيه عسل الطلح والله انه احسن عسل مر علي
وهم وش فيك م غير والله حسبتك اسوم
مادري ي محرومه ماقالي عن الطلح لكن بساله ان شالله امزح ي وهم والله وشكرا ع الافاده …جزاكم الله خير
هههههه كل هذا الجدل علشان البصل والثوم
العفو ي أمل وطيعي شوري لاتاخذين الا عسل السدر الجبلي هو الأجود والأفضل وانتبهي لايلعبون عليتس ب السعر يقولتس ب ٥٠٠ وإلا ٤٥٠ الكيلو ترا انا أشتريه من واحد من الباحة ١٠٥٠ خمسه كيلو مع التوصيل عن طريق شركة سمسا وع الشرط الفحص عن طريق مختبر
المحرومة سلامتس مافيني شيء بس الشعب غيروا أساميهم وقلنا نغير زيهم مع الخيل ي شقرا
غيوم
ماخبرت العسل يشتري عسل 🌹 خلي العسل للناس الشينين على شان ممكن يرفع من حلاوتهم مع اني أشك في ذلك 😂😂
ماشاء الله عليك انت كل يوم لك اسم
بس شد حيلك علشان يعطونك شمامه زي اللي فوق روسنا ماتشوفنا مصرعه
ايه يالمحرومه “” عندك مانع ؟
انصحك روحي اشتري عسل وكل يوم كلي نص كيلو 😂😂😂😜😜😜😜
القافه شينه انا مدري ليش التحول دايم يشوف الامور مقلبه (ملاحظه انا ما اقصد ا لا حول اللي خلقه الله ) قصدي اللي. زي Share Gif: http://media.riffsy.com/images/9146bdbe7d5570f655b4b4216c9139ce/raw
.
القافه شينه انا مدري ليش الاحول دايم يشوف الامور مقلبه (ملاحظه انا ما اقصد ا لا حول اللي خلقه الله ) قصدي اللي. زي Share Gif: http://media.riffsy.com/images/91
البصل مفيد جدا جدا لدم وارتفاع ضغط الدم وهو زين مع اكلات الهنود الله انا امووت عليه وخاصه مع الشوي والبرقر ياااه ايام وسنين ولاتطفش منه طعم خيااال