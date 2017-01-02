مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم

القاهرة (صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من زوجها ويعمل نجار موبيليا بمحكمة الأسرة بالقاهرة وأودعت مذكرة فى مكتب التسويات.

واوضحت الزوجة فى دعواها: “زوجى يعشق أكل البصل والثوم بصفة دائمة، مما يسبب رائحة كريهة له تعجز بسببها عن النوم بجواره على فراش واحد أو حتى ممارسة علاقتهما الخاصة”، مشيرة إلى أنها تحملت زوجها عامًا كاملاً لكنه لم يترك عادته، لذلك أقامت دعوى الخلع.