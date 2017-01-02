مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم

القاهرة (صدى):
تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من زوجها ويعمل نجار موبيليا بمحكمة الأسرة بالقاهرة وأودعت مذكرة فى مكتب التسويات.
واوضحت الزوجة فى دعواها: “زوجى يعشق أكل البصل والثوم بصفة دائمة، مما يسبب رائحة كريهة له تعجز بسببها عن النوم بجواره على فراش واحد أو حتى ممارسة علاقتهما الخاصة”، مشيرة إلى أنها تحملت زوجها عامًا كاملاً لكنه لم يترك عادته، لذلك أقامت دعوى الخلع.
68 تعليق
الى قصدك على الكتابه ترا الكيبورد ينقص ويزود ويبدل على كيفه
لا ماباه
يكفيني شرحتس لي
اشرحي اشرحي لي تراني مركز معتس ،
الا على فكره يالمحرومه انا احس ان فيني جني ، تهقين لو أحط المسك بيطلع الملعون
الجني اللي فيك مايكل ع بالمسك ولا غيره ما يطلعه غير الكي في وسط وراسك وماطى رجولك
الجني اللي فيك مايطلع بالمسك ولا غيره ما يطلعه غير الكي في وسط وراسك وماطى رجولك
ههههههههه اكويه
ايوه هو تست اجل وش بتسمونه
وبعدين البقسماط يجي مطحون مايجي مقرمش
ويستخدم مع البروستد واطباق اخرى
😂😂😂
اكويه ي محرومه وانا معك بحط لمساتي يمكن الجني اللي كله سلبيات يطلع منه
مع اني نجحته في المقاييس ولكن هالجني اللي فيه عاملي قلق وممكن ارسبه 😞
انتي منتي محرومه انتي مجرمه هههههههههه تبين تعذبيني بالنار ونسيتي ان الجني مايتأثر من النار لانه مخلوق منها
بس مستعد ادعس عالجمر برجولي على شانك قلتي ادعس عالنار يابوفارس
ابو فارس جد فيك جني ههههههع
وااووو محرومه بوفارس بيدعس ع النار منشانك،،،
☺️☺️
انشهد انه بيدعس قول وفعل جني حقيقي
تعال يبو فارس ،،
مالقيت تحط الورد الا بموضوع الملهى الليلي ،،،
شفت الورد وماتجرات أخذ ولا ورده مع ان شكلهم مغري ,,,
كان ودي أخذهم كلهم ومااخلي ولا ورده للبنات 😂😂
ياويلك يا ابو فارس شكل بعض الناس حطوك هدف
وانت ي الفهد مافيك جني او جنيه 🙄
لان الجني اللي فيك شكله متعلق بجدار الطين هو جماعته والى ليش مسوي جدار في بيتك والناس تطورت وصارت بيوتهم من زجاج. وترامب اكثر شي في بيته ذهب وانت بطينك تتنقل به وبعدين ايش على الطين
هههههه ترامب يحط ذهب وانا احيي السنه ، ومنها توفير ماء وكهرباء وفيها منحاش من البرد
ماوراء الغيوم …. الوعد ، انت بالذات لو تحط لمساتك يمكن أطيب
مع اني ماعرفتك يا ماورا الغيوم لكن من قريت اسمك وانا قلبي يرجف ‘ مدري ليه 🌹🌹🌹
😂😂😂يسعد قلبك محرومه والله انتي مديرة القروب وانسانه صارمه كلمة وحده تخلي الرجال يمشي هيك 🖒