  • نشر : 2017/01/02 - 12:16 م
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  • 68 تعليق
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مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم

مصرية تطلب الخلع من زوجها لعشقه أكل البصل والثوم
القاهرة (صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع من  زوجها ويعمل نجار موبيليا بمحكمة الأسرة بالقاهرة وأودعت مذكرة فى مكتب التسويات.

 

واوضحت الزوجة فى دعواها: “زوجى يعشق أكل البصل والثوم بصفة دائمة، مما يسبب رائحة كريهة له تعجز بسببها عن النوم بجواره على فراش واحد أو حتى ممارسة علاقتهما الخاصة”، مشيرة إلى أنها تحملت زوجها عامًا كاملاً لكنه لم يترك عادته، لذلك أقامت دعوى الخلع.




68 تعليق


  1. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11467 ] 03/01/2017 في
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    51

    الى قصدك على الكتابه ترا الكيبورد ينقص ويزود ويبدل على كيفه

  2. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8719 ] 03/01/2017 في
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    52

    لا ماباه
    يكفيني شرحتس لي

    اشرحي اشرحي لي تراني مركز معتس ،

    الا على فكره يالمحرومه انا احس ان فيني جني ، تهقين لو أحط المسك بيطلع الملعون

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11467 ] 03/01/2017 في
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    53

    الجني اللي فيك مايكل ع بالمسك ولا غيره ما يطلعه غير الكي في وسط وراسك وماطى رجولك

  4. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11467 ] 03/01/2017 في
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    54

    الجني اللي فيك مايطلع بالمسك ولا غيره ما يطلعه غير الكي في وسط وراسك وماطى رجولك

  5. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    55

    ههههههههه اكويه

  6. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5683 ] 03/01/2017 في
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    56

    ايوه هو تست اجل وش بتسمونه
    وبعدين البقسماط يجي مطحون مايجي مقرمش
    ويستخدم مع البروستد واطباق اخرى

  7. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5683 ] 03/01/2017 في
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    57

    😂😂😂
    اكويه ي محرومه وانا معك بحط لمساتي يمكن الجني اللي كله سلبيات يطلع منه
    مع اني نجحته في المقاييس ولكن هالجني اللي فيه عاملي قلق وممكن ارسبه 😞

  8. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8719 ] 03/01/2017 في
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    58

    انتي منتي محرومه انتي مجرمه هههههههههه تبين تعذبيني بالنار ونسيتي ان الجني مايتأثر من النار لانه مخلوق منها
    بس مستعد ادعس عالجمر برجولي على شانك قلتي ادعس عالنار يابوفارس

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9273 ] 03/01/2017 في
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    59

    ابو فارس جد فيك جني ههههههع

  10. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 499 ] 03/01/2017 في
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    60

    وااووو محرومه بوفارس بيدعس ع النار منشانك،،،

    ☺️☺️

  11. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    61

    انشهد انه بيدعس قول وفعل جني حقيقي

  12. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 499 ] 03/01/2017 في
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    62

    تعال يبو فارس ،،

    مالقيت تحط الورد الا بموضوع الملهى الليلي ،،،

    شفت الورد وماتجرات أخذ ولا ورده مع ان شكلهم مغري ,,,

    كان ودي أخذهم كلهم ومااخلي ولا ورده للبنات 😂😂

  13. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    63

    ياويلك يا ابو فارس شكل بعض الناس حطوك هدف

  14. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 499 ] 03/01/2017 في
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    64

    وانت ي الفهد مافيك جني او جنيه 🙄

  15. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11467 ] 03/01/2017 في
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    65

    لان الجني اللي فيك شكله متعلق بجدار الطين هو جماعته والى ليش مسوي جدار في بيتك والناس تطورت وصارت بيوتهم من زجاج. وترامب اكثر شي في بيته ذهب وانت بطينك تتنقل به وبعدين ايش على الطين

  16. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8719 ] 03/01/2017 في
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    66

    هههههه ترامب يحط ذهب وانا احيي السنه ، ومنها توفير ماء وكهرباء وفيها منحاش من البرد
    ماوراء الغيوم …. الوعد ، انت بالذات لو تحط لمساتك يمكن أطيب

  17. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8719 ] 03/01/2017 في
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    67

    مع اني ماعرفتك يا ماورا الغيوم لكن من قريت اسمك وانا قلبي يرجف ‘ مدري ليه 🌹🌹🌹

  18. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5683 ] 03/01/2017 في
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    68

    😂😂😂يسعد قلبك محرومه والله انتي مديرة القروب وانسانه صارمه كلمة وحده تخلي الرجال يمشي هيك 🖒


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